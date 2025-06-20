Лидеры фракций Заксобрания оценили значение ПМЭФ для экономики Петербурга

Лидеры фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга высказались о роли Петербургского международного экономического форума, отметив его значение для привлечения инвестиций и развития города, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Павел Крупник («Единая Россия») отметил, что ПМЭФ — это узнаваемый мировой бренд, который ежегодно приносит миллиарды инвестиций и способствует развитию стратегических связей. Он подчеркнул, что в условиях санкций форум помогает нивелировать экономические трудности и привлекает высоких гостей, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

Ирина Иванова (КПРФ) заявила, что ПМЭФ стал главной экономической и политической площадкой не только федерального, но и мирового уровня. По ее словам, на форуме заключаются крупные соглашения, важна экспортная составляющая идей и технологий. Иванова выразила надежду, что в будущем в ПМЭФ примут участие все ведущие экономики мира.

Марина Шишкина («Справедливая Россия») назвала ПМЭФ уникальным экономическим феноменом и «градусником» состояния российской экономики. Она отметила, что деловая программа форума ориентирована на рост и развитие экономических идей.

Павел Иткин (ЛДПР) подчеркнул, что форум помогает привлекать инвестиции и повышает статус Петербурга. Он выразил уверенность, что в рамках ПМЭФ будут подписаны крупные соглашения, способствующие развитию экономики города.

Дмитрий Павлов («Новые люди») рассказал, что участие в ПМЭФ способствует обмену технологиями и развитию делового туризма. По его мнению, масштаб форума соответствует статусу Петербурга и приносит городу значительный доход.

Александр Шишлов («Яблоко») выразил скепсис, отметив, что ПМЭФ в нынешних условиях остается имиджевым мероприятием и не приносит значимого экономического эффекта. Он считает, что для реализации потенциала форума необходимы прекращение конфликта на Украине и преодоление международной изоляции России.