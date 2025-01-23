Лидером Подмосковья по объему инвестиций в основной капитал стал Ленинский округ

Подмосковный Ленинский городской округ преодолел планку в 60 млрд рублей по объему инвестиций в основной капитал по итогам первых трех кварталов 2024 года, став лидером по этому показателю среди муниципалитетов Московской области. Такие результаты опубликовали в региональном министерство инвестиций, промышленности и науки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Экономика Ленинского округа в 2024 году показала колоссальный рост. Основными факторами этого роста являются компании, бизнесмены и инвесторы. За счет всех источников финансирования за год привлечено 80 млрд рублей инвестиций в основной капитал, из них 30 млрд — частные инвестиции в развитие бизнеса. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 30%. Именно благодаря инвестициям в муниципалитете растут доходы бюджета, заработные платы, создаются дополнительные рабочие места», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Наиболее крупные инвестиционные промышленные проекты в 2024 году в округе реализовали компании ГК «Рота — Агро» и АО «Сантехкомплект», а в сфере рекреации и туризма — ООО «Парк отель Орловский». До 2027 года в Ленинском округе намерены реализовать еще 97 инвестиционных проектов, что приведет к созданию 20 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Ленинский округ удостоился звания лучшего муниципалитета Московской области в номинации «Лидер по привлечению налоговых резидентов и сопровождению инвесторов».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.