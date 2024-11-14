Льготы продлили для газораспределительных организаций в Подмосковье

До 2030 года в регионе продлевается действие пониженной ставки налога на имущество для газораспределительных организаций, на балансе которых учтены объекты газораспределения и газопотребления, созданные в рамках мероприятий по социальной газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.