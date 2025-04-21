Льготный заем позволит подмосковной компании расширить производство изделий из гофрокартона

Компания «Универсальные технологии упаковки» («УниТехУпак») планирует расширение производства изделий из гофрокартона в подмосковном Клину. Реализовать проект поможет льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в проект расширения производства составляет 138,3 млн рублей. Фонд развития промышленности Московской области предоставил компании льготный заем в размере 71,9 млн рублей, что составляет 51,2% от общей стоимости проекта. Средства будут направлены на покупку технологического оборудования, его монтаж, наладку и другие мероприятия по его подготовке к серийному производству. Запуск производства запланирован на 2025 год. Будет создано дополнительно более 10 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать 6 млн изделий из гофрокартона ежегодно, что на 4 млн изделий больше, чем до расширения производства.

Компания «УниТехУпак» с 2006 года занимается производством гофрокартона, гофротары и картонных коробок. Оборудование позволяет производить тару разных форм и размеров с полноцветной флексографической печатью. Коробки компании используют для упаковки пищевых продуктов и промышленных товаров, они защищают продукцию при транспортировке. Клиентами предприятия являются свыше 1200 российских компаний из различных сфер деятельности: продукты питания, мебель, одежда, обувь, типография.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.