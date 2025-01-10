Льготный период не спасает: россияне побили рекорд просрочек по кредиткам

Центробанк, чтобы не допустить критической ситуации, в результате ужесточил условия выдачи новых карт, ограничения действуют с третьего квартала 2024 года. Банки обязали отменить длительные грейс-периоды — это сроки, в которые клиенты могут не платить проценты, а также сократить лимиты для клиентов с высокой долговой нагрузкой и просрочкой по кредитам.

По данным Бюро кредитных историй, в ноябре 2024 года российские банки оформили всего 1,42 млн карт: это на 16% меньше, чем в октябре.

Однако в ноябре же объем просрочек по кредиткам вырос на 2,3% по сравнению с октябрем и составил 491 миллиард рублей. Число карт с просрочкой более 90 дней достигли около 8 миллионов штук.