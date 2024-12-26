Льготная ипотека и потребительский: экономист назвал самые выгодные кредиты

Экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков заявил, что в наступающем 2025 году останутся популярными льготные ипотеки и потребительские кредиты, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Необеспеченные кредиты (прежде всего, потребительские кредиты) останутся наиболее доступными розничными кредитными продуктами, так как банки традиционно предъявляют к их получателям более низкие требования по сравнению, скажем, с залоговыми кредитами — ипотекой или автокредитами», — сказал Волков.

Однако, по его словам, с января продолжится общее охлаждение рынка: в 2024 году люди стали брать меньше кредитов, а банки — их давать из-за роста ключевой ставки Центробанка и ужесточения макропруденциальных ограничений.

По мнению эксперта, больше всего кредитов будут брать в сферах, где населению положены какие-либо льготы.