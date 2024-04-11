«Лента» приостановила закупку кормов для животных марок Whiskas и Perfect Fit

Сеть магазинов «Лента» приостановила закупку кормов для животных торговых марок Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree от компании Mars, сообщает РИА Новости.

Причиной приостановки закупок связана с закупочными ценами. Компании не договорились об условиях сотрудничества.

Теперь в магазинах сети «Лента» будут представлены корма других производителей, которые заместят выбывший ассортимент.

Однако компания Mars сообщила, что полтора года не повышала цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику. Товары компании можно приобрести в большом количестве магазинов.

Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Среди брендов компании — шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way.