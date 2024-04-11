«Лента» хочет добиться изменения закупочных цен поставщиков

Сеть магазинов «Лента» отказалась от работы с рядом производителей из-за отпускных цен на товары, пишет «Коммерсант».

Сеть хочет добиться изменения отпускных цен на товары нескольких крупных поставщиков. По словам источника издания, речь идет о компаниях Unilever (бренды «Чистая линия», Rexona, «Инмарко» и т. д.), Nestle (Nescafe, Purina, Friskies), Colgate-Palmolive и других.

«Лента» может потребовать скидку на определенный период, отметил собеседник издания, однако также существует вероятность, что несогласные с предложенной ценой поставщики могут вывести продукцию.

Сеть магазинов 11 апреля сообщила о приостановке закупки кормов для домашних животных Mars (марки Pedigree, Whiskas) из-за отпускных цен на продукцию.

В прошлом месяце она также сообщила, что производитель кондитерских изделий Mondelez (Oreo, Milka) также отказался от поставок по предложенным ценам.