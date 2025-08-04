Лекции по созданию личного бренда и открытию своего дела проведут в Москве

Тренинги по созданию и развитию личного бренда, а также открытию своего дела пройдут в Москве. На них гостей лекций научат формировать портфолио, искать уникальные бизнес-идеи, защищать интеллектуальную собственность и многое другое, сообщается на сайте мэра столицы .

Занятия проводятся бесплатно. Однако для участия в них нужно зарегистрироваться.

Центры «Моя работа» и «Моя карьера» в августе организуют бесплатные тренинги для жителей Москвы. Они помогут получить универсальные компетенции, освоить инструменты для карьерного роста и увеличить свою профессиональную ценность.

Руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов сказал, что нужно непрерывно учиться для достижения успеха на динамичном рынке труда. Человек может несколько раз за жизнь поменять профессию. Гибкие навыки — важный фактор для трудоустройства.