Лекарства на 230 млн рублей получило Подмосковье по офсетным контрактам в 2024 году

В рамках реализации офсетного контракта с правительством Московской области, фармацевтическая компания «ПСК Фарма», производство которой работает в особой экономической зоне «Дубна», в 2024 году осуществила поставку более 53 тысяч упаковок лекарственных препаратов для лечения заболеваний в области ревматологии, пульмонологии и эндокринологии. Сумма поставленных в регион препаратов превысила 230 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«С компанией «ПСК Фарма» заключено два офсетных соглашения на общую сумму более 5 млрд рублей со встречными инвестиционными обязательствами более 1 млрд рублей по каждому из них. Данные контракты являются важной частью стратегии по долгосрочному планированию бесперебойного предоставления населению современных и качественных медикаментов в различных нозологиях, а также по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательской среды в регионе», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Московская область является одним из лидеров среди российских регионов, в которых реализуются офсетные контракты в области фармацевтики. Так, компания «ПСК Фарма» ежегодно поставляет десятки тысяч упаковок социально значимых медикаментов в Подмосковье, при этом развивает производство полного цикла в интересах отечественной системы здравоохранения.

«Наша миссия — улучшать жизнь пациентов, поэтому мы строго соблюдаем все взятые на себя обязательства, в том числе в рамках офсетных контрактов. Первое наше соглашение с Московской областью предусматривало организацию производства 26 наименований препаратов, второе — 19, включая выпуск активных фармацевтических субстанций для ряда из них. Благодаря грамотному долгосрочному планированию со стороны Министерства здравоохранения региона все выбранные препараты остаются высоко востребованны», — рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Она также отметила, что офсетные контракты являются важным элементом обеспечения лекарственной безопасности пациентов лечебных учреждений страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.