Легализация майнинга: в РФ теперь можно заниматься добычей криптовалюты

С этого месяца в стране майнинг криптовалют стал законной деятельностью. Добывать цифровую валюту могут юрлица и ИП, которые внесены в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает «Российская газета» .

Прогнозируется, что от данной деятельности в бюджет страны будет поступать не менее 50-60 млрд рублей налога каждый год.

Физические лица смогут заниматься добычей криптовалюты. Внесения в реестр для этого не нужно, но майнерам-физлицам следует вписываться в пределы лимитов энергопотребления.

Как напомнили в Госдуме, российское правительство сможет устанавливать запрет на майнинг криптовалюты в отдельных регионах страны или на отдельных территориях, а еще порядок и случаи установления подобного запрета.

Также был определен перечень лиц, которые не имеют права заниматься майнингом. Запрещается совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.