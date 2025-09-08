Лавров: в России уже не может быть такого западного бизнеса, как в прошлом

Лавров отметил, что возврат к прежнему формату деловых отношений с западными странами уже невозможен. При этом российская сторона готова к возобновлению диалога, если западные партнеры проявят такое желание и заходят снова открыть бизнес в РФ.

Выступая в МГИМО перед студентами и преподавателями, Лавров подчеркнул, что не Россия была инициатором разрыва контактов. Москва открыта к восстановлению отношений, в том числе со словенскими партнерами, однако возврат к прежнему формату сотрудничества исключен.

«Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, то мы будем к этому готовы. Но, естественно, бизнеса как обычно, как в прошлом уже быть не может», — подчеркнул Лавров.