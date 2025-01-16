Лакокрасочный завод Подмосковья усовершенствовал предприятие

В Подмосковье «Одинцовский лакокрасочный завод» завершил модернизацию предприятия по выпуску красок, лаков и мастик. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания занимается производством лакокрасочных покрытий, в том числе антикоррозионных и для промышленных предприятий, которые применяются для окрашивания в разных сферах — от локомотивов и вагонов до дорожной разметки и мебели.

«Проведенная на заводе модернизация позволит усовершенствовать процесс производства лакокрасочных материалов, повысить эффективность и качество выпускаемой продукции. Объем инвестиций «Одинцовского лакокрасочного завода» в модернизацию производственной площадки составил почти 60 млн рублей. Также стоит отметить, что на протяжении последних 20 лет предприятие ведет регулярную научно-исследовательскую работу по разработке востребованных продуктов для отечественных промышленных предприятий, и производит продукцию широко известную не только в России, но и за ее пределами», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Одинцовский лакокрасочный завод» является одним из старейших предприятий в России, выпускающих лакокрасочные материалы, которое существует 117 лет. Сегодня — это современное производство с высоким уровнем автоматизации. В числе заказчиков — крупнейшие российские производители электричек, вагонов метро и поездов. Именно на этом предприятии производится красная и серая краски, которыми покрыты корпуса поездов РЖД. Также продукцией завода пользуются производители стройматериалов, дорожной и сельскохозяйственной техники, компании, занимающиеся дорожной разметкой и многие другие.

«Наше предприятие стабильно наращивает объемы производства лакокрасочных покрытий. Так, в 2024 году мы выпустили более 5 тысяч тонн материалов. После проведенной модернизации этот объем может быть увеличен еще на 15%. Продукция разрабатывается сотрудниками НИОКР в наших высококлассных лабораториях. В дальнейшем все новые покрытия проходят тщательные испытания. Протестировать работу с материалами клиенты могут в нашем учебном центре — в год мы проводим там не менее 50 — 70 обучающих курсов и семинаров», — отметил заместитель генерального директора по производству компании «Одинцовский лакокрасочный завод» Дмитрий Рябов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.