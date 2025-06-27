Лабубу для микрокредитов и кофе: бизнесмены в РФ пытаются получить товарный знак

Свыше 10 отечественных компаний кинулись в Роспатент за товарным знаком «Лабубу», они хотят получить имя популярных монстриков для кофе на вынос, футболок и микрокредитов, сообщает Mash .

На сегодняшний день зарегистрировать топовый бренд удалось только одной фирме в Казани. Это МФО. В очереди в Роспатенте есть кафе, шубы, газировки и одежда с AliExpress.

Кроме того, внимание тренду уделила и компания Natura Siberica. Она хочет выпустить линейку косметики по мотивам зубастых монстров.

С гонконгскими Лабубу никто никак не связан. В РФ авторских прав на бренд популярных игрушек ни у кого нет.

При регистрации бренда «Лабубу» категории товаров и услуг у компаний должны быть разными. То есть нельзя сразу два «Лабубу кола», но можно еще «Лабубу займы» и «Лабубу фэшн».

Лабубу — китайская игрушка от бренда Pop Mart. Она представляет собой пушистое существо с острыми зубами и гипертрофированной улыбкой. Этот монстрик стал хитом продаж в 2025 году.