При выборе квартиры 67% россиян ориентируются на цену, тогда как в коммерческой недвижимости единого критерия нет: стоимость входа важна для 22%, возможность перепродажи — для 19%, арендный спрос — для 17%. Квартира при этом остается самым популярным объектом инвестиций — ее для сдачи в аренду выбирают 30% опрошенных. Об этом РИАМО сообщили в Level Group по итогам опроса в рамках спецпроекта «Индекс доверия к недвижимости» при экспертной поддержке компании «Технологии Доверия» (ТеДо).

Жилая и коммерческая недвижимость живут по разным правилам — и это наглядно подтвердили результаты опроса. В жилом сегменте после цены (67%) респонденты назвали важными площадь квартиры (37%), район (23%) и срок сдачи (20%). Транспортную доступность отметили 16% участников, надежность девелопера — 15%. Чаще всего жилье приобретают для собственного проживания (28%), улучшения условий (19%) и для семьи или детей (17%). Для последующей сдачи квартиру готовы купить 15% опрошенных.

В коммерческом сегменте картина иная. Стоимость входа назвали 22% респондентов, рассматривающих такой объект, возможность перепродажи — 19%, арендный спрос в локации — 17%, инфраструктуру здания — 16%, ликвидность — 15%. Потенциальную доходность как один из основных критериев отметили лишь 12%.

При этом квартира остается наиболее часто называемым вариантом инвестирования: для сдачи в аренду ее выбрали 30% опрошенных. Торговое помещение назвали 13%, офис для сдачи — 12%, машино-место или кладовую — также 12%. Наиболее распространенный сценарий покупки коммерческой недвижимости — последующая сдача в аренду (25%). Еще 16% допускают покупку для перепродажи после роста стоимости, 15% — для диверсификации вложений, 14% — для сохранения капитала.

Главным препятствием для инвестиций в коммерческую недвижимость 27% опрошенных назвали высокий порог входа. Еще 18% считают сложным определить реальную доходность объекта, 17% опасаются низкой ликвидности, столько же не понимают, как искать арендаторов. С выбором перспективной локации испытывают сложности 15% респондентов, с управлением объектом — 14%, с вопросами налогообложения — 13%.

«Частные покупатели приходят в коммерческую недвижимость с разными целями. Инвесторам важны арендный потенциал и ликвидность объекта, предпринимателям — его соответствие задачам бизнеса и затраты на запуск. Для стимулирования спроса девелоперы предлагают гибкие условия покупки, включая лизинг и рассрочку. Однако не менее важно обеспечить покупателю прозрачную экономику объекта и понимание перспектив его использования еще до заключения сделки», — отметила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Партнер, руководитель практики консультационных услуг в сфере недвижимости ТеДо Андрей Тонконогов видит причину разброса ответов в незрелости рынка.

«Разброс ответов по коммерческой недвижимости говорит не о капризности инвестора, а о незрелости самого рынка. Условно, квартиру вся страна сравнивает по одной понятной шкале — цене квадратного метра. У коммерческих помещений общей системы координат нет: один покупатель смотрит на цену входа, другой — на арендный спрос, третий — на перспективу перепродажи», — пояснил он.

По мнению эксперта, рынку нужен отраслевой стандарт раскрытия информации о коммерческом объекте: прогнозная доходность, арендные ставки и вакантность в локации, операционные расходы, сценарии выхода.

«Когда коммерческое помещение можно будет сравнить с инвестиционной квартирой так же быстро, как две квартиры между собой, частный капитал пойдет в этот сегмент без дополнительных уговоров», — резюмировал Тонконогов.

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