Квартальная прибыль Samsung увеличилась на 1458%

сегодня в 13:25

Операционная прибыль Samsung по итогам второго квартала года увеличилась на 1458% по сравнению с прошлым годом, достигнув показателя 7,55 млрд долларов. Общая выручка южнокорейской корпорации стала больше на 23,4% по сравнению с прошлым годом, сообщает « Коммерсант » .

Роста операционной прибыли в 15,5 раза удалось достичь при помощи высокого спроса на чипы памяти, в том числе за счет растущих инвестиций клиентов в развитие искусственного интеллекта (ИИ).

Во втором квартале уровень спроса на чипы, необходимые для систем ИИ, останется прежним.

Кроме того, котировки акций Samsung на Корейской фондовой бирже увеличиваются на фоне настолько удачной отчетности на 3,5%.