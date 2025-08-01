Кузбассу спишут до 30 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

Губернатор Илья Середюк заявил, что правительство России приняло решение о списании части долгов Кузбасса по бюджетным кредитам до 2030 года. В 2025 году региону спишут 2 млрд рублей, а общая сумма может достичь 30 млрд, сообщает Сiбдепо .

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал решение о списании части долгов по бюджетным кредитам для ряда российских регионов, включая Кузбасс. В 2025 году Кузбассу спишут 2 млрд рублей, а к 2030 году сумма может вырасти до 30 млрд рублей.

Середюк отметил, что снижение долговой нагрузки станет значительной поддержкой для региона, особенно в условиях сложной бюджетной ситуации. По его словам, высвободившиеся средства позволят направить дополнительные ресурсы на модернизацию ЖКХ, расселение аварийного жилья, обновление транспорта и поддержку бизнеса.

Списание долгов стало частью инициативы президента РФ Владимира Путина, направленной на развитие регионов и решение социальных вопросов. Программа будет действовать до 2030 года, предоставляя регионам возможность укрепить экономику и снизить финансовую нагрузку.