Кузбасс «залетел» в топ-10 регионов РФ с самым дешевым топливом

сегодня в 13:02

Цены на бензин в Кузбассе остаются одними из самых низких в России

Несмотря на повышение стоимости топлива в Кузбассе, цены на бензин в регионе по-прежнему входят в число наиболее доступных по всей России, что подтверждают свежие данные, сообщает Сiбдепо .

Согласно опубликованной статистике, Кузбасс оказался в десятке регионов с самым дешевым бензином, заняв шестую позицию.

Средняя цена за литр топлива в Кемеровской области составила 61,40 рубля, сообщил «Промрейтинг».

Тем не менее, многие жители региона продолжают выражать недовольство стоимостью бензина. В частности, в чате губернатора Ильи Середюка появились жалобы.

«Бензин дорогой! Ездите в общественном транспорте!», «Вы цены в магазинах вообще видели? Вы знаете сколько сейчас стоит ЖКХ, бензин и т. д.?» — написали пользователи.

