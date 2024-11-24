Куснирович передал старшему сыну семейный бизнес модного дома Bosco

Создатель знаменитого модного дома Михаил Куснирович принял решение о передаче контроля над одной из важнейших структур холдинга Bosco di Ciliegi своему старшему сыну Илье Куснировичу, который ранее уже работал в компании, но затем начал организовывать мероприятия, пишет РБК .

Согласно данным реестра, в компании произошла значительная реструктуризация в руководстве Bosco Brands UK LTD. Если ранее компанией управлял основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, то теперь его сын Илья стал держателем контрольного пакета акций, составляющего не менее 75%. Эта передача власти была официально зафиксирована 29 мая 2024 года, и теперь именно Илья фигурирует как единственное лицо в категории «существенного контроля».

12 июня появилась информация о новом акционере — компании Findom Investment FZCO из ОАЭ, которая также приобрела долю в британском подразделении Bosco.

Михаил Куснирович сохраняет позиции ключевого акционера Investments Global Limited с пакетом в 11,7 млн обыкновенных акций, что подтверждается его статусом лица со значительным контролем. Неожиданным участником корпоративной структуры стала компания Findom Investment FZCO, ранее не замеченная среди акционеров. Эта организация, получившая годовую бизнес-лицензию от властей ОАЭ 11 марта 2024 года, специализируется на управлении и инвестировании в бизнес-проекты, хотя подробности ее деятельности остаются непрозрачными.

Илье Куснировичу 31 год. Он получил образование историка искусств в российском РГГУ и прошел обучение fashion-маркетингу в престижном лондонском Marangoni. Увлекаясь музыкой, он создал собственную независимую группу Esthetix и стал вдохновителем Bosco Fresh Fest — масштабного музыкального события. Помимо российского гражданства у Куснировича есть итальянский паспорт. Также он числится налогоплательщиком в Армении.