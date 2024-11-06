сегодня в 12:26

Курс валюты будет корректироваться на фоне вероятной победы Трампа

Вероятная победа Дональда Трампа на выборах в США может вызвать тенденцию на снижение курса иностранной валюты и рост рубля, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На фоне вероятной победы Трампа риск-премия в валюте закономерно снижается, а дисконт в рубле обоснованно сокращается», — отметил он.

Возможно, это произойдет не сразу, но следует ожидать тенденцию на движение вниз курса иностранной валюты и вверх российского рубля, предположил эксперт.

«До конца осени ожидается коррекция доллара, евро и юаня примерно на 3% от текущих», — резюмировал Зельцер.

Чем завершились выборы президента и парламента США 5 ноября 2024 года, читайте в материале РИАМО.