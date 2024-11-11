Курс рубля может сильно колебаться на фоне смены власти в США

На курс рубля позитивное влияние способно оказать снижение санкционной риторики после выборов в США. Однако в переходный период российская валюта может подвергнуться повышенной волатильности, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, на стороне рубля — жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) и высокая ставка российского регулятора, новости о том, что после повышения ключевой ставки ЦБ инфляция с пиков постепенно замедлилась до 8%.

«В пользу курса национальной валюты — и снижение градуса санкционной риторики после выборов в США. При этом на фоне прошедших выборов в США и связанной с этим неопределенности переходного периода рубль может быть подвергнут повышенной волатильности», — говорит эксперт.

Между тем на нефтяном рынке — относительное затишье, его участники оценивают перспективы дальнейших событий после победы Дональда Трампа на выборах, и заметных колебаний цен, скорее всего, ожидать в ближайшие дни не придется, считает Тимошенко.

Тем временем в пользу доллара играет ускорение роста активности в секторе услуг в США в октябре. В фокусе рынка — решение Федрезерва понизить ключевую ставку во второй раз в текущем году. Также внимания заслуживает и свежий Региональный экономический прогноз от МВФ, где отмечаются симптомы восстановления европейской экономики, но при этом более низкими, чем ожидалось, темпами, отмечает эксперт.

Курс доллара с 11 по 15 ноября составит 97-99 рублей, евро — 105-107 рублей, прогнозирует Тимошенко.