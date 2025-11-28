Курс рубля может обвалиться в пятницу

Российские эксперты считают, что рубль упадет в пятницу. В этот день пройдут налоговые выплаты, после чего интерес экспортеров к рублевой ликвидности снизится, сообщает ProFinance.ru .

Аналитик Дмитрий Бабин рассказал БКС Экспресс, что 28 ноября рубль ослабится. Экспортеры более активно продают иностранную валюту для сделок в формате ТОМ. Они делают это, чтобы получить рубли для уплаты налогов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич считает, что курс юаня может сместиться до 11-11,5 рубля за единицу к вечеру пятницы. Прохождение пика спроса ликвидности из-за налоговых выплат уменьшит интерес со стороны экспортеров к рублевой ликвидности. Это окажет дополнительное давление на рубль.

Из-за санкций Соединенных Штатов в отношении «Роснефти» и «Лукойла» экспортные цены на нефть к середине ноября опустились ниже 40 долларов. Количество морских отгрузок уменьшилось на 20%. При этом курс рубля все еще сильный. Он варьируется в промежутке от 83 до 78,6 рубля за доллар. Некоторые эксперты объясняют это высокими ставками, вмешательствами Центробанка и увеличением ненефтегазового экспорта.

