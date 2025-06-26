Курс рубля к доллару в июле: возможны колебания

В базовом сценарии рубль в июле сохранит стабильность в диапазоне 77-83 рубля за доллар, с возможными отклонениями до 76,5 рублей на пике налоговой поддержки и до 85 рублей при одновременном снижении цен на нефть и усилении санкционного давления, заявил РИАМО руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС) Евгений Бабошкин.

По его словам, ключевым фактором, оказывающим влияние на курс рубля, является налоговый период. Так, по оценке Минфина, выплаты по единому налоговому платежу (ЕНП) в конце месяца составят 1,2 трлн рублей, что традиционно усиливает предложение валюты со стороны экспортеров.

Дополнительную устойчивость рублю придаёт умеренно позитивная конъюнктура на рынке нефти, где базовый диапазон $69-72 по Urals устраивает и Минфин, и ЦБ. При отклонении ниже $60 — риски для рубля возрастут, отмечает эксперт.

«На мой взгляд, в текущих условиях особого внимания заслуживают краткосрочные сделки РЕПО с ОФЗ. Их стоит рассматривать не как попытку заработать на курсовой разнице или предугадать движение рынка, а, прежде всего, как способ эффективно управлять ликвидностью. Такие операции позволяют размещать рублевые средства на срок до 14 дней под примерно 20% годовых, используя в качестве залога государственные облигации. Я считаю, что для корпоративных казначейств и инвесторов с консервативным профилем это оптимальный инструмент: он обеспечивает сохранность капитала, доступ к ликвидности и возможность быстро реагировать, если ситуация на валютном рынке изменится», — высказывает свое мнение Бабошкин.