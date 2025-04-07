Курс юаня на неделю: китайская валюта под давлением тарифов Трампа

Цены на нефть, снижение кредитного рейтинга Китая на фоне долговой нагрузки и тарифное давление со стороны США будут оказывать влияние на курс юаня на этой неделе, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Перспективы поддержки от нефтяных цен для российского рубля в паре с юанем в ближайшие дни не столь высоки, отмечает он. На текущий момент цены на «черное золото» находятся под давлением от тарифной политики президента США Дональда Трампа. Также на стоимость влияет активизация ОПЕК+ в реализации плана по росту нефтедобычи и вероятности снижения спроса со стороны КНР, как одного из главных ее покупателей.

«Между тем не на стороне юаня — свежее решение мирового агентства понизить кредитный рейтинг Китая до уровня «A» на фоне растущей долговой нагрузки КНР, где прогнозируется рост общего бюджетного дефицита по итогам текущего года», — констатирует финансист.

В фокусе мировых рынков находятся контрмеры со стороны КНР в форме дополнительных пошлин в 34% на товары из США в ответ на тарифное давление. При этом все еще сохраняется тональность риторики китайской стороны, в которой звучит вероятность налаживания диалога между двумя странами, говорит эксперт.

«Здесь прогнозируется концентрация сил китайских властей на внутренних экономических стимулах, в частности, на оттачивании качества уже существующих налаженных торговых траекторий с другими партнерскими государствами», — считает Тимошенко.

По его прогнозам, торговый диапазон юаня с 7 по 11 апреля составит 11,50-12,00 рубля.