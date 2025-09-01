Курс юаня к рублю — прогноз на начало сентября

Под занавес пика налоговых выплат рубль показал снижение к юаню на Московской бирже. Давление на рубль способно оказать укрепление импорта, неопределенность в мирных переговорах, а также перспективы смягчения ДКП российским регулятором. При этом не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден для российского бюджета, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Оптимизма экономикам КНР и РФ добавляет визит российского президента Владимира Путина в Китай, а также заявления об увеличении товарооборота между этими двумя странами. В фокусе мировых рынков – саммит ШОС, проходящий в КНР, и встреча здесь лидеров России, Индии и Китая, отметил эксперт. В ее рамках ожидается целый ряд шагов на сближение – от снижения градуса торговых ограничений до возобновления авиасообщения.

«Тем временем на стороне юаня — свежая статистика из Китая, которая продемонстрировала замедление темпов снижения прибыли промышленности в июле. Также укреплению юаня способствует и решение китайского ЦБ поднять дневную исходную ставку», — говорит Тимошенко.

Один из трендов, который прогнозирует рынок — дальнейший курс на укрепление мировых позиций юаня.

Торговый диапазон юаня с 1 по 5 сентября — 11,20 – 11,50 рублей, прогнозирует финансист.