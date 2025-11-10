Курс юаня к рублю на середину ноября — прогноз финансиста

Эксперт: курс юаня на неделе с 10 по 14 ноября не превысит 11,50 рублей

Юань находится на относительно уверенных позициях на Московской бирже на фоне давления на рубль сезонности, а также неопределенности в геополитике. На стороне рубля продолжает оставаться слабый спрос на иностранную валюту, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На текущей неделе поддержать российский рубль могут нефтяные цены, а также свежая статистика по росту нефтегазовых доходов бюджета в октябре до 888.6 млрд рублей. В числе позитивных для экономик двух стран новостей — подписание по итогам переговоров сразу 15 договоров о сотрудничестве между РФ и КНР в области транспорта, сельского хозяйства, промышленности, отмечает эксперт.

По его словам, оптимизма китайской экономике, а вместе с ней и юаню, продолжает добавлять внутренний курс на развитие высокотехнологичных отраслей, а также активное внедрение искусственного интеллекта.

«Также в фокусе — аккуратные сигналы к потеплению диалога США и КНР, где Дональд Трамп заявил о снижении тарифов на китайские товары, а Китай — об отмене пошлин на некоторые позиции американской сельскохозяйственной продукции», — отмечает Тимошенко.

Торговый диапазон китайской валюты на неделе с 10 по 14 ноября составит 11,25-11,50 рублей, спрогнозировал эксперт.