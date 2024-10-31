Курс юаня к рублю может упасть в конце 2024 года

К концу года компании обычно распродают часть валютных резервов, чтобы заплатить налоги и выдать премии сотрудникам. Такие операции проводятся в рублях, что требует обмена валюты. В связи с этим можно ожидать снижение стоимости юаня к рублю, сообщила РИАМО экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Юань остается единственной мировой валютой, обращающейся на Московской бирже. Однако его курс не совсем точно отражает торговый баланс между Россией и Китаем, Дело в том, что юани, которые обращаются на Мосбирже, не могут принимать китайские банки, потому что рискуют попасть под санкции, объяснила эксперт.

Ключевыми факторами, влияющими на биржевой курс юаня, являются деятельность ЦБ на валютном рынке и спрос со стороны бизнеса и инвесторов.

«Бизнесу биржевые юани не нужны, инвесторы тоже опасаются с ними работать, а ЦБ с начала октября сократил покупки золота и валюты для поддержания рубля. Ежедневные объемы продажи юаней в октябре выросли более чем в 25 раз», — констатировала Гогаладзе.

Кроме того, к концу года компании начинают распродавать часть валютных резервов, чтобы заплатить налоги государству и премии сотрудникам. Эти операции проводятся в рублях, поэтому валюту приходится менять.

«Мы ожидаем, что к концу года юань может подешеветь на 2-5%. Средний курс в ноябре мы прогнозируем на уровне 13,1-13,6 рублей», — заявила экономист.