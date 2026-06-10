Курс доллара выше 100: эксперт назвал справедливую отметку и главный фактор

Эксперт пояснил, что его представления основаны на том, что внутренняя рублевая денежная масса в России за последние четыре с половиной года выросла более чем в два раза. Это привело к пропорциональному росту цен на товары и услуги, в то время как номинальный курс доллара к рублю сейчас находится на уровне конца 2021 — начала 2022 года, то есть почти не изменился.

Основную причину крепкого рубля аналитик видит в высоких номинальных и реальных процентных ставках в рублях, что замедляет скорость обращения денег и ограничивает спрос на иностранную валюту. При этом, по его словам, сложно оценить влияние мировых цен на нефть, так как неизвестны объемы физического экспорта. Поэтому имеет смысл в большей степени следить за динамикой ключевой ставки, которая, вероятно, и оказывает в настоящих условиях основное влияние на курс рубля.

Как отметил Голубков, если ключевая ставка снизится до уровня годового темпа прироста денежной массы, который зачастую используют как альтернативную оценку инфляции, фактор поддержки сильного рубля существенно ослабнет. На 1 июня 2026 года годовой темп прироста М2 составил 13,2%. Соответственно, если ключевая ставка с текущих 14,5% уйдет вниз до 13%, не исключено заметное ослабление рубля.

Эксперт также разъяснил интересы разных участников рынка. Для экспортеров, бюджета и компаний, занимающихся импортозамещением, выгоден относительно слабый рубль. Для импортеров, напротив, выгоден крепкий рубль. Наблюдаемый сейчас курс, по мнению аналитика, очень выгоден импортерам — они могут покупать на зарубежных рынках продукцию с почти теми же издержками, что и четыре года назад, но продавать внутри России ввезенную продукцию по ценам, выросшим в два раза.

«Если курс рубля к доллару уйдет выше 100, ситуация станет гораздо более справедливой: прибыли импортеров сократятся, а финансовое положение экспортеров и бюджета существенно улучшится», — резюмировал Голубков.

Тем, кто хочет понять, куда и когда может пойти курс рубля, аналитик советует следить за тремя показателями: уровнем ключевой ставки, годовым темпом прироста денежной массы (данные доступны на сайте Банка России) и ценами на нефть. При этом ключевым вопросом для нефтяного рынка остается судоходство через Ормузский пролив: если пролив откроют, цены на нефть могут заметно снизиться.

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