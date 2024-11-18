Курс доллара с 18 по 22 ноября может превысить 102 рубля

Высокая ключевая ставка продолжает локально поддерживать курс российского рубля на текущий момент. Однако рост геополитических рисков и глобальный рост доллара способны ослабить национальную валюту. Курс доллара может превысить 102 рубля, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Близость новогодних праздников с присущим этому сезону ростом бюджетных расходов также не на стороне рубля. Так или иначе, в ближайшие месяцы ему будет присуща повышенная волатильность.

«Укрепление доллара обусловлено расшивкой платежей импортеров, снижением цен на нефть на фоне снижения эскалации в ближневосточном регионе. А также приходом (избранного президента США Дональда — ред.) Трампа, от которого ждут ведения торговых войн и введения тарифных барьеров, что может сказаться на снижении темпов роста мировой экономики», — комментирует эксперт.

В центре обсуждения мирового рынка — заявление главы Федрезерва, остужающее перспективы снижения ставок на фоне того, что американская экономика сейчас «на удивление хороша». Подобное замедление курса на смягчение ДКП способно добавить напряженности рынку. При этом снижение ставок ФРС в перспективе способно ослабить американский доллар, отмечает Тимошенко.

По его словам, на стороне евро — заявления руководства Европейского центрального банка о том, что свежая статистика по инфляции в еврозоне демонстрирует положительную динамику, а подобное — признак качества текущей ДКП.

Курс доллара с 18 по 22 ноября составит 99,5-102,5 рубля, курс евро — 105-108 рублей, прогнозирует эксперт.