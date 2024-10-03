сегодня в 13:46

Курс доллара растет на фоне падающих цен на нефть

Курс доллара к рублю растет на фоне снижения цен на нефть, которое наблюдается сегодня, сообщил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Аналитик отметил, что Центральный банк России установил официальный курс доллара США на четверг, 3 октября, на уровне 94,5054 рублей за доллар. При этом курс доллара растет на фоне падающих цен на нефть.

В четверг утром котировки нефти марки Brent торгуются около 74,8 долларов за баррель, хотя накануне ценник поднимался до 76 долларов за баррель.

«Среди рисков для рубля по-прежнему: потенциальные антироссийские санкции, обострение геополитической ситуации, слабая динамика нефтяных котировок и проблемы с платежами российских импортеров», — сказал Деев.