Курс доллара преодолел отметку в 100 рублей

сегодня в 15:24

Курс доллара на валютном рынке вырос до 100,2 рубля в четверг, следует из данных портала Investing.com.

Курс американского доллара на этой неделе поднимался до 98-99 рублей. По мнению аналитиков, основной причиной падения рубля является нестабильность мирового нефтяного рынка.

Эксперты ожидают, что в будущем рубль продолжит обесцениваться к другим валютам, в том числе к доллару и евро.

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