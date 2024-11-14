Курс доллара преодолел отметку в 100 рублей
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Курс доллара на валютном рынке вырос до 100,2 рубля в четверг, следует из данных портала Investing.com.
Курс американского доллара на этой неделе поднимался до 98-99 рублей. По мнению аналитиков, основной причиной падения рубля является нестабильность мирового нефтяного рынка.
Эксперты ожидают, что в будущем рубль продолжит обесцениваться к другим валютам, в том числе к доллару и евро.
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