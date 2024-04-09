Курс доллара достиг 93 рублей впервые с 25 марта

Согласно данным валютных торгов, курс доллара впервые с 25 марта поднялся до 93 рублей, следует из информации на сайте Московской биржи.

На момент 18:58 по московскому времени, повышение произошло на 0,32%. К закрытию торгов к 19:00 доллар так и остался равен 93 рублям.

Курс евро увеличился на 0,21% и составил 100,81 рубля, а юань – вырос на 0,38% и достиг отметки 12,823 рубля.

Ранее финансист заявлял, что средний курс доллара в России с начала 2024 года не поднимался выше 92 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская считает, что средний курс доллара в течение всего года составит 91,9 рубля.