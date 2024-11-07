Курс доллара может скорректироваться уже в четверг после заседания ФРС

Курс доллара обновил максимумы с конца октября 2023 г. и подорожал до 98,2 рубля. Здесь сказывается ралли доллара на глобальном валютном рынке на фоне президентских выборов в США, но оно может завершиться уже в четверг после снижения ставки ФРС, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

На днях рубль обновил годовые минимумы относительно основных валют, отмечает он. Снижение нормативов репатриации выручки, сокращение предложения валюты по бюджетному правилу, пониженный экспорт и повышенный импорт — все это давило на рубль и разогревало курсы иностранных валют.

«Но вчера в США победил (на выборах президента Дональд — ред.) Трамп, и на этом фоне риск-премия инвалют относительно рубля стала сжиматься, а геополитический дисконт рубля — сокращаться. Кроме того, инвалюты уже были перекупленные после осеннего ралли свыше 15%, а рубль оказался сильно технически перепродан, поэтому коррекция вполне обоснована», — считает эксперт.

Юань и евро лишь за 6 ноября потеряли по проценту, но вот доллар пока держится особняком — он вновь обновил максимумы с конца октября 2023 г. и подорожал до 98,2 рубля, говорит Зельцер.

«Здесь сказывается ралли доллара на глобальном валютном рынке, но оно может завершиться уже сегодня после снижения ставки ФРС, и тогда доллар относительно рубля тоже ослабнет», — полагает эксперт.