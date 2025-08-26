Курс доллара к рублю в сентябре — прогноз эксперта

Курс американского доллара к рублю в сентябре будет постепенно расти, в том числе из-за предполагаемого снижения ключевой ставки ЦБ, заявил РИАМО заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

«Курс доллара к рублю в сентябре продолжит плавный рост, поскольку на заседании Банка России 12 сентября мы ждем снижения ключевой ставки до 16-17%, а фундаментальные факторы, сдерживающие рост валют, будут ослабевать», — отметил финансист.

По его мнению, уровни 79-80 рублей за доллар уже закрепят поддержку валютного курса, а верхней границей выступит диапазон 85-86 рублей за доллар.

«Геополитические события будут способствовать волатильности финансовых рынков, но мы склоняемся к положительной оценке итогов переговоров и появления некоторой «дорожной карты» для закрепления российских условий», — сказал Лушин.