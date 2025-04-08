Курьеры и водители: эксперт рассказала, кому в 2025 году прибавляют зарплаты

Эксперт Кириллова: в марте стало больше вакансий с зарплатой выше 100 тысяч руб

HR-эксперт Елена Кириллова заявила, что в марте на 33% выросло число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей, сообщает АБН24 .

«Это особенно актуально для профессий, где наблюдается дефицит рабочей силы, таких как курьеры, водители и сварщики. Например, рост зарплат для курьеров на 96% связан с увеличением спроса на доставку товаров», — сказала эксперт.

По ее словам, многие из этих специальностей требуют специфических навыков и знаний. Работа токарей и машинистов очень важна для производственных процессов, их нехватка может привести к значительным потерям для компаний. Работодатели повышают зарплаты для привлечений высококвалифицированных сотрудников.

Одновременно, по словам спикера, на уровень зарплат влияет и экономическая ситуация в стране. Пересматривать суммы организации заставляют инфляция и рост цен.