Кто платит, тот и оставляет: на кого в паре ложится ответственность за чаевые?

Исследование показало, кто в паре отвечает за чаевые. В большинстве случаев (47%) их оставляет мужчина, женщина — намного реже (10%). При этом каждая пятая пара просто следует правилу: «Кто платит, тот и оставляет», но все же некоторые умудряются ссориться из-за размера чаевых, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Плавно».

Опрос проводился по всей России среди 4900 мужчин и женщин от 18 до 55 лет. По данным исследования, большинство пар (41%) посещают кафе и рестораны 1–2 раза в месяц, треть делает это несколько раз в неделю, а 3% ходят на свидания ежедневно. 54% респондентов признались, что счет в заведениях чаще оплачивает мужчина, 27% обычно делят его пополам, а женщины — в 9% случаев.

42% респондентов уверены, что размер чаевых должен определять мужчина. Чуть меньше — 32% — считают выбор суммы совместным решением. При этом 46% уверены, что мужчины и женщины оставляют одинаковые суммы, а треть опрошенных думает, что мужчины все же щедрее.

Конфликты из-за чаевых возникают редко: 55% пар никогда не спорили на эту тему. Однако 45% признали, что иногда разногласия случаются. Например, 25% респондентов вспомнили ситуации, когда недовольство размером чаевых приводило к спору.

Большинство (54%) отвергают идею выбрать в паре «ответственного за чаевые», считая это личным делом каждого. Но каждый пятый, напротив, видит в таком распределении ролей удобство.

А что, если партнер щедро наградит симпатичного официанта? 41% отреагируют с юмором, четверть не станет обращать внимания, а 23% обсудят ситуацию. Лишь 9% шутливо признались, что оставят еще больше «в отместку».