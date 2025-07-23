Крымским аграриям пришлось бороться за урожай в 2025 году

сегодня в 15:50

Кратюк: заморозки в Крыму нанесли серьезный удар по зерновой группе

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк рассказал, что сельхозпроизводителям пришлось буквально бороться за урожай в 2025 году из-за множества проблем, вызванных природными аномалиями, сообщает «Крым 24» .

«Была крайне благоприятная зима, ждали понятного урожая, потом попадаем в серьезную аномалию, когда три волны заморозков», — отметил он.

Глава министерства добавил, что весенние заморозки вызвали серьезное беспокойство среди фермеров, однако наиболее ощутимый удар стихия нанесла по зерновой группе.

На протяжении последних месяцев наблюдаются аномально высокие температуры и дефицит осадков. Это создает серьезные вызовы для крымских сельхозпроизводителей, подчеркнул Кратюк.

Несмотря на это, аграрии Крыма смогли достичь отметки в 1 млн тонн, собрав урожай озимых зерновых и зернобобовых в этом году. Министр пояснил, что такой результат стал возможен благодаря комплексу причин, включая расширение посевных площадей, внедрение современной техники, большое количество агропредприятий и разнообразие сортов.