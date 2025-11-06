Крупный транспортно-логистический центр появится в Свердловской области к 2026 г

Глава Свердловской области Денис Паслер сообщил о создании нового масштабного транспортно-логистического центра «Екатеринбург» в рамках проекта «Сухой порт». Его представят в 2026 году, передает «ОТВ-Екатеринбург» .

Терминал, занимающий территорию свыше 210 гектаров, презентуют в I квартале будущего года.

Новый ТЛЦ возведут в районе станции Седельниково. К 2030 году предполагаемый годовой объем переработки грузов достигнет 10 миллионов тонн. Проект реализуется в соответствии с национальным проектом «Эффективная транспортная система» и отвечает поручениям президента РФ о совершенствовании логистической инфраструктуры.

Паслер отметил, что сфера транспортировки и складирования сейчас обеспечивает 27% всех инвестиций в регион. В логистическом секторе занят каждый десятый трудоустроенный житель Свердловской области.

