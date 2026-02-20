Крупнейший за Уралом завод цемента может закрыться

На крупнейшем цементном заводе за Уралом, расположенном в Кузбассе, ситуация вызывает серьезное беспокойство. По информации, полученной от осведомленного источника, Топкинскому заводу «Сибирский цемент» угрожает закрытие, сообщает Сiбдепо .

«Поговаривают, что к зиме законсервируют завод, увольняют людей», — отметил источник.

Ключевой причиной сложившейся ситуации называют резкое снижения спроса на цемент, без которого стройка, как правило, встает. Статистика на сайте компании лишь укрепляет эти опасения: «За 12 месяцев ООО „Топкинский цемент“ (дочернее общество АО „ХК „Сибцем“) выпустило более 1,7 млн тонн готовой продукции — на 19% меньше, чем за январь–декабрь 2024 года. Снижение объемов производства связано с существенным падением спроса на цемент».

По словам источника, первые сигналы о проблемах появились еще в 2025 году. В декабре было проведено сокращение штата, а оставшиеся работники перешли на сокращенный рабочий день. Такая мера, как пояснил собеседник, позволила руководству сократить расходы на оплату труда, исключив доплаты за работу в ночные смены, выходные и праздники. В январе волна увольнений затронула и сотрудников предпенсионного возраста.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу «Сибирского цемента». Там официально опровергли слухи о немедленном закрытии завода, однако подтвердили наличие сложностей.

«Тенденция сохранится, уменьшения (производства — ред.) продолжатся», — заявили в компании.

