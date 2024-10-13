Крупнейшему производителю водки в России приостановили лицензию

Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области, который принадлежит крупнейшему в России производителю водки Novabev Group. Это связано с массовой гибелью рыбы в результате загрязнения реки Чугунки, сообщает РБК .

По данным регулятора, предприятие нарушило нарушило требования утилизации отходов спиртового производства.

При этом на заводе свою вину в массовой гибели рыбы в результате загрязнения реки Чугунки отрицают. В опубликованном на сайте предприятия заявлении подчеркнули, что завод утилизирует отходы в соответствии с установленной законодательством технологией, а связь между загрязнением реки и деятельностью спиртзавода не была установлена.

В апреле текущего года местные жители заметили «десятки мертвых лещей и щук», которых прибило к берегу Чугунки. На реке были найдены шланги, по которым якобы сливались отходы спиртзавода. Росприроднадзор проверку, которая подтвердила загрязнение водоема в результате действий предприятия.

По решению Росприроднадзора спиртзавод был оштрафован на 850 тыс. рублей. Также, предприятие обязали возместить нанесенный реке ущерб в размере 738 тыс. рублей.