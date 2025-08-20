«Крупнейшее изменение»: эксперт оценила снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова заявила, что решение Центробанка на последнем заседании о снижении ключевой ставки на 2 п. п. — это крупнейшее изменении с начала года, оно стало сигналом о возможно дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, сообщает Газета.ru .

«Столь значительное снижение ставки — признак уверенности регулятора в снижении инфляционных рисков. Динамика снижения темпов роста цен в июне, июле и в августе — сигнал того, что политика ЦБ дает результаты», — сказала эксперт.

По ее словам, судя по динамике снижения темпов роста летом, политика уже сейчас дает результаты. Вероятность повторного снижения довольно велика.

Дальше все будет зависеть от динамики цен в потребительском сегменте, изменений курса рубля и макроэкономики. Одновременно вместе со снижением ставки возможно увеличение активности кредитования и инвестиций.