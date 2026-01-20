Крупнейшая аграрная выставка AGRAVIA пройдет в Подмосковье в 2026 году

Международная выставка AGRAVIA, а также специализированные проекты iAGRI и «АгроКампус и Карьера» объединят ведущих игроков аграрной отрасли на площадке «Крокус Экспо» в Подмосковье в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2026 году в выставочном центре «Крокус Экспо» в Подмосковье состоится крупнейшее аграрное событие — международная выставка AGRAVIA, а также проекты iAGRI и «АгроКампус и Карьера». Главной темой мероприятия станет «Экономика производства АПК: эффективные стратегии сегодняшнего дня», с акцентом на практические решения и успешный опыт внедрения современных технологий.

В выставке примут участие около тысячи производителей и поставщиков из 32 стран. Экспозиция охватит сельскохозяйственную технику, оборудование, решения для растениеводства, животноводства, переработки, селекции и ветеринарии. Среди участников — ведущие подмосковные компании: «Дмитровские овощи», «ДокаДжин», «Маслов Групп», «Клинский машиностроительный завод» и «Щелковский биокомбинат».

Деловая программа включает круглые столы, конференции и доклады экспертов отрасли. Компания «ДокаДжин» проведет круглый стол по сортовым особенностям удобрения картофеля, а Наталья Хаустова из «Щелковского биокомбината» расскажет о новых профилактических и диагностических препаратах. Ученые Федерального исследовательского центра имени Эрнста поделятся опытом в области генетики, племенного дела и биобезопасности.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что выставка станет площадкой для обмена опытом, поиска партнеров и знакомства с передовыми тенденциями АПК. Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайтах мероприятий или получить бесплатный билет на стойках регистрации в павильоне №3.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.