Крупная ярмарка вакансий состоится в Кашире 27 февраля

27 февраля в городском округе Кашира пройдет ярмарка вакансий. Свои предложения представят крупные предприятия округа. Сделают это и новые резиденты особой экономической зоны, открывающие свои производства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Группа компаний «ДАФ» (в ее состав входят АО «Гофрон» и ООО «КБК») — традиционный участник ярмарки вакансий. Исполнительный директор Алексей Белодворцев рассказал, каких сотрудников ищет предприятие и какие условия готов предложить работодатель.

«В первую очередь мы ищем технических специалистов: машинисты производственных линий, операторы, слесаря, сварщики, токари, фрезеровщики. Предоставляем обширный пакет: проводим бесплатное обучение, поддерживаем молодые и многодетные семьи, выплачиваем премии и надбавки по показателям труда и многое другое. У нас очень хорошо работает карьерный лифт: придя на начальную позицию, человек может набраться компетенций и серьезно подняться вверх. Например, стать начальником цеха. За этим очень внимательно следим», — заключил Алексей Белодворцев.

В ярмарке вакансий будут участвовать предприятия и производители разных направлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.