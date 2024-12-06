Летом 2023 года австрийская нефтехимическая компания Borealis заключила сделку с чешским конгломератом Agrofert, продав свою линию по производству азотных удобрений за 810 миллионов евро. В дополнение к этому было вложено еще 100 миллионов евро в создание нового бренда, названного LAT Nitrogen. По словам Кнайдингер, вскоре после сделки новые владельцы начали указывать на проблемы, связанные с Россией, о чем пишет издание Kronen Zeitung.

«Дешевые удобрения из России вызывают проблемы», — отметила автор австрийского издания.

Аналитик Kronen Zeitung добавила, что европейские производители удобрений испытывают значительное давление со стороны российских компаний. В отличие от многих товаров, их экспорт не подвергся санкциям, и Россия активно этим пользуется. Представители LAT Nitrogen заявили, что европейские производители находятся в сложной ситуации.

Из России активно поступают различные виды удобрений и аммиака, что ставит европейские фирмы в невыгодное положение, заставляя их сокращать объемы производства или даже закрываться.

Россия заполняет западный рынок удобрениями и аммиаком, отметил операционный директор LAT Nitrogen Мануэль Бесшлиссер, выразив недовольство.

В компании отметили, что ситуация сложная, и есть вероятность, что завод может прекратить свою работу. Европа перестала зависеть от газа и теперь борется с зависимостью от дешевых удобрений.