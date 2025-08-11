Криптовалютный рынок бьет рекорды: альткоины опередили биткоин и Ethereum

Вопреки традиционному затишью, август 2025 года стал месяцем роста на рынке криптовалют. Общая стоимость всех цифровых активов превысила отметку в 4 трлн долларов. Три альткоина по цене обогнали биткоин и Ethereum, пишет РБК .

Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму в 122 тыс. долларов, а Ethereum достиг уровня около 4,3 тыс. долларов — лучшего показателя с конца 2021 года. Примечательно, что некоторые альтернативные криптовалюты в августе показывают даже более высокие темпы роста, чем ведущие цифровые активы.

Представленная ниже информация подходит только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией. В первые дни месяца некоторые альткоины продемонстрировали более высокую динамику роста по сравнению с основными криптовалютами рынка. Особенно выделился токен Lido DAO (LDO), который за неделю прибавил в цене целых 58%.

По данным на 14:00 по московскому времени, стоимость LDO достигла примерно 1,43 млрд долларов, что является самым высоким показателем с конца февраля. Только за последние 24 часа цена выросла на 14%. Общая рыночная стоимость этого актива сейчас составляет 1,3 млрд долларов.

Lido представляет собой ведущую платформу ликвидного стейкинга на рынке криптовалют. Ее главное преимущество заключается в том, что пользователи могут одновременно зарабатывать пассивный доход от стейкинга Ethereum и использовать полученные взамен токены stETH для других финансовых операций, включая торговлю.

Цифровая монета Chainlink также показала рост, подорожав на треть за последние семь дней. Общая рыночная стоимость всех токенов проекта в настоящее время оценивается в 14,7 млрд долларов. Chainlink предоставляет важную инфраструктуру для блокчейн-проектов, обеспечивая их достоверными данными из внешних источников через сеть оракулов.

Еще более высокую динамику показал токен Aerodrome Finance. С начала недели AERO подорожал более чем на половину своей стоимости — на 52%. Рыночная капитализация проекта преодолела психологически важный рубеж в 1 млрд долларов, составив 1,04 млрд долларов.

Американская криптоплатформа Coinbase развивает свою блокчейн-сеть BASE, где одним из главных проектов стала децентрализованная биржа Aerodrome Finance. Недавнее августовское обновление принесло пользователям новые возможности — в приложение теперь встроены сервисы децентрализованного обмена (DEX).