Криптоэксперт раскрыл, как курс биткоина изменится в мае

Криптоэксперт Торопцев: в мае биткоин может опуститься ниже $60 тыс

Эксперт по криптовалюте Антон Торопцев полагает, что в мае 2024 года биткоин может подешеветь до отметок ниже 60 тыс. долларов. По его мнению, сценарий с коррекцией этой валюты к такому показателю более правдоподобен, чем ее рост до 70 тыс. долларов, сообщает Газета.ru .

Торопцев не исключил, что в мае биткоин вряд ли сможет задать сильную тенденцию на подорожание. Тем не менее, сохранится волатильность, которая всегда сопутствует первым месяцам после халвинга — урезания вознаграждения за добычу валюты вдвое. В связи с этим, по словам криптоэксперта, диапазон колебаний курса биткоина продолжит быть широким.

«Халвинг и раньше сопровождался снижением курса биткоина из-за распродажи монет со стороны, которые после халвинга могли отключить оборудование из-за возросшей себестоимости добычи биткоина», — считает специалист.

Торопцев отметил, что ключевое влияние на рынок криптовалют продолжит оказывать денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США.

Биткоин стоил 63-67 тысяч долларов в ходе недельных торгов с 22 мая.