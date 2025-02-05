Криптобиржа Deribit уходит из России из-за европейских санкций

Криптобиржа Deribit больше не будет работать с гражданами РФ и российскими организациями из-за санкций, которые Евросоюз ввел против России, сообщает РБК .

Как заявили сотрудники биржи, материнская компания зарегистрирована на территории Голландии, а потому обязана соблюдать требования ЕС.

Аккаунты россиян начнут лишать возможности открывать новые позиции с 17 февраля 2025 года. 29 марта все оставшиеся открытые позиции будут принудительно закрыты.

Однако в компании уточнили, что для некоторых россиян все же сделают исключение. Пользоваться Deribit не смогу только те граждане России, которые не являются одновременно гражданами страны Европейской экономической зоны или Швейцарии либо не проживают там.

Соответственно, у лиц, у которых есть еще одно гражданство в странах Европейской экономической зоны или Швейцарии, будет доступ к Deribit. Для российских компаний исключений нет — они не смогут пользоваться биржей.

О том, как заработать на криптобирже, какую платформу выбрать и какие инструменты использовать, читайте в материале РИАМО.