Криптобиржа Binance заблокировала маркетмейкера и конфисковала его активы

Криптобиржа Binance заблокировала маркетмейкера, который поддерживал криптопроекты GoPlus Security (GPS) и MyShell (SHELL). Она обнаружила нарушения в работе маркетмейкера и конфисковала прибыль, которую направит на компенсации пользователям токенов GPS и SHELL, сообщает РБК .

Из-за неправомерных действий маркетмейкера для самой лучшей защиты пользователей Binance запретила ему принимать участие в создании рынка на ее платформе. Подробный план выплат пострадавшим обещали разработать и обнародовать позднее.

Скорее всего, на бирже заблокировали компанию Whisper. Основатель Binance Чанпэн Чжао поделился в социальной сети Х информацией аналитика Куай Донга о работе указанной платформы после инцидента с рынками GoPlus и MyShell.

Как отметил Донг, история началась несколько лет назад в Шанхае с венчурной компании Spark Digital Capital предпринимателя Мэя Лю. Она предлагала клиентам продвижение криптостартапов на рынок за получение бесплатных токенов, а также брала инвестиции от других фирм на указанные проекты.

После спада в сфере венчурного инвестирования в 2021–2022 годах число стартапов, которые готовы делиться бесплатными токенами, уменьшилось, основатели Spark Digital Capital создали инкубатор Web3Port. Он направлен на предоставление консультаций, рекомендаций и связей с венчурными компаниями. За предоставление услуг компания брала долю в 1-3% от токенов проекта.

Кроме того, они запустили маркетмейкер Whisper, который якобы обеспечивал ликвидность криптопроектов, но реально продавал остававшихся бесплатные токенов. В итоге маркетмейкер превратился в «отраслевой брокерский конвейер», а его розничные инвесторы — в долгосрочные банкоматы.

Листинг токенов GPS, которые запустили в январе 2025 года, прошел на Binance 4 марта, но их ценовая динамика не оправдала ожиданий, по данным команды проекта. После листинга курс GPS за одни сутки рухнул в два раза, с 0,15 до 0,07 доллара. Потом о продолжал падать, обновив исторический минимум 9 марта. Днем в понедельник цена токенов колеблется в районе 0,04 доллара.

В GoPlus исключили инсайд. Там подчеркнули, что команда узнала о листинге только после того. как произошло официальное объявление. Представители также рассказали, что началось расследование данного инцидента, причастность иных компаний или лиц не упоминалась. Листинг токенов MyShell был на Binance 27 февраля, на фоне этого отмечали резкий рост стоимости. Но с тех пор он снизился в цене на 57%, до 0,3 доллара.

В MyShell уточнили, что знают о текущей ситуации с маркетмейкером (название там не сказали) и прекратили с ним работу сразу же. Команда сейчас трудится над решением проблемы с Binance.