Кремль рассчитывает на вклад Моди в отношения России и Индии

В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди продолжит развивать российско-индийские отношения. Об этом 10 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает газета «Известия» .

Он отметил, что 10 июня Нарендра Моди стал дуайеном среди премьер-министров Индии. Это означает самый длительный срок пребывания на этом посту в стране.

Представитель Кремля отметил, что Россию и Индию связывают партнерские отношения. По его словам, страны наращивают торгово-экономические связи и ведут диалог в разных сферах.

«Мы рассчитываем, что и дальше премьер-министр Моди будет вносить свой вклад в дальнейшее развитие российско-индийских отношений», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 6 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил, что у России и Индии сложились «совершенно особенные, доверительные отношения». Он отметил, что страны вместе добиваются положительных результатов, делятся технологиями, а компании двух стран выстраивают тесное взаимодействие.

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