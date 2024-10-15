Существует ряд шагов, которые нужно предпринять, чтобы начать выход из сложной финансовой ситуации, когда нет денег на выплату кредитов. Необходимо обратиться в банк и договориться о кредитных каникулах, реструктуризации или рефинансировании долга, рассказал РИАМО директор по продукту компании «Банкирро» Виталий Свешников.

«В первую очередь свяжитесь с банком, опишите сложившуюся тяжелую ситуацию и попробуйте договориться о предоставлении кредитных каникул или о проведении реструктуризации долга, чтобы уменьшить текущий неподъемный платеж и увеличить срок выплаты», — советует эксперт.

По его словам, обращаться к банкам желательно до появления просрочек: если хотя бы за неделю до ежемесячного платежа уже понятно, что нет возможности набрать необходимую сумму, следует немедленно обратиться в банк.

При этом не будет лишним представить в финансовую организацию документы, подтверждающие ухудшение ситуации, например, справку о болезни или о постановке на учет в службе занятости, добавляет Свешников.

«Если ваш банк не готов идти навстречу, попробуйте договориться с другим банком о рефинансировании кредита на более комфортных условиях. Если переговоры и здесь не увенчаются успехом, то может помочь процедура банкротства», — резюмирует эксперт.